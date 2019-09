Huawei FreeBuds 3 هي الرد الأقوى من شركة Huawei على سماعات AirPods من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - AirPods من آبل هي واحدة من أنجح سماعات الأذن اللاسلكية في السوق حاليًا، وهي تدعم البلوتوث مما يجعلها تعمل مع أي جهاز يدعم تقنية الإتصال هذه. ومع ذلك، قامت شركة آبل بتخصيص بعض الميزات حصريًا لأجهزة iOS، مثل الإقتران السريع، والقدرة على التحقق من مستوى البطارية، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى.

الآن يبدو أن شركة Huawei قامت بإطلاق سماعاتها اللاسلكية المنافسة لـ AirPods والتي إختارت لها الإسم Huawei FreeBuds 3. هذه عبارة بدورها على سماعات أذن لاسلكية تضم رقاقة Kirin A1 التي أعلنت عنها شركة Huawei مؤخرًا. يبدو أن هذه الرقاقة هي إجابة Huawei على رقاقة Apple W1 من آبل، فهي ستسمح بالإقتران السريع، وتقليص إستهلاك الطاقة، وكذلك تحسين سرعة الإستجابة.

ومع ذلك، سماعات Huawei FreeBuds 3 الجديدة تعمل فقط مع هواتف Huawei حاليًا، لذلك إذا كنت ترغب في الإستفادة من وظائفها، فمن الأفضل بالنسبة إليك إمتلاك هاتف من الشركة الصينية. وتجدر الإشارة إلى أن سماعات Huawei FreeBuds 3 الجديدة تتفوق على سماعات AirPods الحالية بميزة قاتلة، وهي إلغاء الضوضاء. سمعنا العديد من الشائعات التي تحدثت عن إهتمام آبل بتضمين تقنية إلغاء الضوضاء في سماعات AirPods، ولكن هذا ما لم يتحقق حتى الآن.

تطبيق Huawei المرافق يأتي أيضًا مع إعدادات تتيح للمستخدم ضبط مقدار الضوضاء الخارجية التي يريد سماعها، وهذا ما يعني بأنه سيكون بإمكان المستخدمين تعيين الإعدادات التي يفضلونها. سماعات Huawei FreeBuds 3 الجديدة ستُوفر 4 ساعات من الإستخدام، ولكن العلبة التي تأتي معها ستتيح لك شحن السماعات أربع مرات قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن بدورها.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول تكلفة سماعات Huawei FreeBuds 3 أو متى سيتم طرحها في الأسواق.

LIVE: see the stunning new HUAWEI Freebuds 3 wireless headphones at #IFA19, powered by the Kirin A1 chip.



HUAWEI Freebuds 3 takes True Wireless Stereo Headset to a new generation.#HUAWEIFreebuds #HuaweiIFA2019 pic.twitter.com/OHrsjjWluS