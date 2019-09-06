سامسونج تكشف عن طرازات KlaytnPhone من الهاتفين Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تم إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في الشهر الماضي فقط، فقد قررت شركة سامسونج الآن التعاون مع منصة البلوكشين الكورية الجنوبية Klaytn لتقديم إصدارات KlaytnPhone الحصرية الجديدة من الهاتفين Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G للمستهلكين المهتمين في كوريا الجنوبية.

الهواتف الجديدة مماثلة لنظيراتها العادية في الجانب المتعلق بالعتاد والبرمجيات بإستثناء أنها تأتي مع محفظة للعملات الرقمية والعديد من تطبيقات البلوكشين المثبتة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، سوف يحصل أولئك الذين قرروا شراء الهاتفين Galaxy Note 10 5G KlaytnPhone Edition و Galaxy Note 10+ 5G KlaytnPhone Edition على 2000 وحدة من عملة Klay التابعة لشركة Klaytn المدعومة من قبل شركة Kakao.

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يُمكن لهواتف الأندرويد الأخرى تشغيل تطبيقات Klaytn ولكن ميزات التعاملات المرتبطة بمنصة Klaytn ستبقى حصرية لهواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة. الميزة الحصرية الأخرى هي Samsung Blockchain Keystore والتي تتيح للمستخدمين إدارة معاملات البلوكشين الموسعة وتخزين بيانات المفاتيح مباشرة على هواتفهم الذكية.

كلا الهاتفين متاحان بالفعل على موقع KlaytnPhone. يبدأ سعر الهاتف Galaxy Note 10 5G KlaytnPhone Edition من 1048 دولار أمريكي، بينما سيتم إطلاق الهاتف Galaxy Note 10 5G+ KlaytnPhone Edition مقابل 1173 دولار أمريكي لنسخة 256GB، ومقابل 1256 دولار أمريكي لنسخة 512GB.