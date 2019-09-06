شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوربى يبحث مخاطر عملة فيس بوك ليبرا على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنظمون الأوروبيون لمكافحة الاحتكار، إن المنظمين فى الاتحاد الأوروبى يدرسون حاليا تأثير العملة المشفرة الجديدة التابعة لفيس بوك والتى تعرف بـ Libra لمعرفة ما إذا كان ذلك يضر بالمنافسة أم لا، حيث يعد الاتحاد الأوربى هو أخر هيئة رقابية تعبر عن مخاوفها بشأن انتقال الشبكة الاجتماعية إلى الخدمات المالية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت مفوضة المنافسة الأوروبية "مارجريت فيستجر" إن التدقيق كان مبرراً على الرغم من أن العملة الرقمية الجديدة، التى ستدعمها أربع عملات رسمية ومتاحة لمليارات مستخدمى فيس بوك حول العالم، لم تبدأ بعد.

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وقالت فيستجر فى نص "يمكننا حتى النظر فى خدمات جديدة حتى قبل تقديمها، وهذا ما نقوم به الآن، مع خطة فيس بوك لطرح عملة مشفرة جديدة، تُعرف باسم ليبرا، والتى أعلن عنها فى يونيو"، وأضافت :"إننا نبحث ما إذا كانت هذه المقترحات تخلق مخاطر للمنافسة ، لذلك يمكننا أن نكون مستعدين للتصرف بسرعة إذا أثبت التدخل ضرورة".

يذكر أنه فى الشهر الماضي، أرسلت استبيانات إلى 28 عضوًا فى Libra Association ومقرها جنيف وهى منظمة تم إنشاؤها لتحكم العملة الجديدة، وتسأل عن شروط العضوية ، وفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبي، كما سأل المستند أيضًا عن كيفية دمج المنتجات والخدمات المدعومة من ليبرا فى منصات واتس آب وماسنجر وانستجرام و Calibra على فيس بوك، وكيف سيتم استخدام بيانات المستهلك ومن الذى سيملكها.

ولقد أطلق الساسة ومحافظو البنوك المركزية والهيئات الرقابية التنظيمية فى الأشهر الأخيرة ناقوس الخطر بشأن ليبرا ومخاطر تعطل النظام المالى العالمى واحتمال استخدامه لغسل الأموال.