تكنولوجيا: هاتف Huawei P30 Pro يحصل على واجهة EMUI 10 وميزات للكاميرا وألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب معالج Kirin 990 الذي يتميز بقدرة الـ 5G وسماعات FreeBuds 3 اللاسلكية، أعلنت شركة هواوي أيضًا عن الإصدار المُحدث من P30 Pro في معرض IFA 2019. فقد أضافت الشركة بعض التحسينات إلى الهاتف بما في ذلك ألوان جديدة، وميزات محسنة مع الكاميرا، وعلاوةً على ذلك، واجهة مستخدم EMUI 10.

ومثلما رأينا مع هواتف هواوي الأخرى، فقد حصل P30 Pro على إصدار باللون البنفسجي الزهري واللون الأزرق اللامع.

ومن المفترض أن يتوفر هذان الإصداران في أوروبا بحلول 20 سبتمبر، وبالنظر إلى أن هذه مجرد إصدارات بألوان مختلفة وليست هواتف جديدة تمامًا من هواوي، فلن تتأثر بالحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية، وهذه تعتبر خطوة ذكية من هواوي لزيادة مبيعات هاتفها الذكي الرائد دون التعدي على الحكومة الأمريكية.

وعلاوةً على الألوان الجديدة، أضافت شركة هواوي أيضًا ميزات جديدة مع كاميرا P30 Pro، بما في ذلك ميزة Super Night Selfie، والتي تعمل على تحسين وتجميل الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرا الأمامية تحت ظروف الإضاءة الخافتة، مع تقليل كثافة الإضاءة الخلفية لجعل التفاصيل في المناطق المظلمة أكثر وضوحًا.

كما أضافت الشركة ميزة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تنشئ مقاطع فيديو أشبه بمدونة الفيديو من الصور والفيديوهات الموجودة بتطبيق الصور الخاص بك، وتحدثت الشركة أيضًا عن التحسينات التي تقدمها مع وضع البورتريه، على الرغم من انه ليس من الواضح بالضبط ما الجديد.

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جدير بالذكر انه قد تم إطلاق بعض ميزات الكاميرا هذه مسبقًا مع الإصدارات الصينية من P30 و P30 Pro.

وأخيرًا وليس آخرًا، تقدم هواوي واجهة مستخدم EMUI 10 المستندة إلى Android 10 مع الهاتف، وتركز هذه الواجهة على التحسين البصري والوضع المظلم المحسن وتحسين تطبيق الكاميرا.

كما أعلنت هواوي أيضًا أنها ستقوم بفتح الإصدار التجريبي العام لتحديث EMUI 10/Android 10 لجهاز P30 Pro في وقت لاحق من هذا الشهر.

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