تكنولوجيا: Adidas تكشف عن سماعات الرأس الرياضية الأنيقة RPT-01

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Adidas عن سماعات الرأس الرياضية الجديدة RPT-01 والتي تم تصنيع السماعات فيها من شركة Zound الشركة السويدية التي تصنع معدات الصوت لكلاً من Urbanears و Marshall.

تأتي سماعات الرأس الجديدة مدهشة فهي قوية للغاية ولكن على الرغم من هذا يمكن ثنيها مما يجعلها خياراً جيد، كما تأتي أيضاً مع عصا تحكم رباعية الأتجاهات على الجانب الأيمن للسماعات لتحكم أكثر سهولة، كما تعمل سماعات Adidas RPT-01 لمدة 40 ساعة من التشغيل اللاسلكي، مع تغطية محكمة على كل من جانبيها القابلة للخلع والغسل بسهولة مع معيار IPX4 لمقاومة التعرق ، أما على جانب التكلفة ستصدر بـ 169$ .

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