الهاتف Huawei P30 Pro يصل بلونين جديدين وبشكل مسبق مع نظام Android 10

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فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei P30 Pro في أوائل هذا العام عندما لم تكن هناك حرب تجارية تلوح في الآفق. تعرضت الشركة الصينية للضرب مرتين من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنها ظلت قادرة على مواصلة إطلاق منتجات جديدة والمزيد من الطرازات من هواتفها الذكية التي تم إطلاقها بالفعل.
هذا هو الحال في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، فقد إستغلت شركة Huawei حضورها في هذا الحدث للكشف عن لونين جديدين للهاتف Huawei P30 Pro، وهما Mystic Blue و Misty Lavender. يمكنك إلقاء نظرة على هذه الألوان الجديدة في الصورتين أدناه :
عندما تنظر إلى الهاتف، قد تعتقد أن هناك نمطين مختلفين – الجزء العلوي من الزجاج أو البلاستيك في حين يكون الجزء السفلي من البلاستيك أو المعدن. حسنًا، الأمر ليس كذلك، فقد حافظت شركة Huawei على الطبقة الزجاجية Gorilla Glass القديمة في الواجهة الخلفية وقدمت مظهرًا لامعًا في الجزء العلوي حيث تتواجد الكاميرا ومظهر جامد في الجزء السفلي على غرار ما فعلته شركة جوجل مع سلسلة هواتف Google Pixel 3 Series.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخ الجديدة من الهاتف Huawei P30 Pro ليست مثيرة للأنظار فقط، بل ستصل إلى السوق بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10. هذا يعني أنك ستحصل على مظهر جميل ومواصفات قوية وأحدث نظام تشغيل في السوق دفعة واحدة.
ومع الوصول الوشيك لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، فمن المتوقع أن تصبح سلسلة هواتف Huawei P30 Series أرخص وأكثر جاذبية.
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