سامسونج تُلغي جميع الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة سامسونج بإعادة الإعلان عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold بعد أن أمضت شهورًا في إصلاح العيوب التي إكتشفها المراجعين في الوحدات الأولية من هذا الهاتف.

اليوم، قررت شركة سامسونج إلغاء جميع الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت لا تقرأ هذا خطأ، فلم تبدأ الشركة بتلقي الطلبات المسبقة، وإنما قامت بإلغائها. نحن نتحدث عن الطلبات المسبقة التي تلقتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، وذلك في أعقاب الإعلان الأولي عن الهاتف Galaxy Fold قبل ظهور المشاكل التي قمنا بتغطيتها في العديد من التقارير.

أرسلت الشركة للأشخاص الذين قاموا بتقديم طلباتهم المسبقة رسالة إلكترونية تتحدث فيها عن هذه الخطوة، وتوضح فيها أن الأمر يستغرق بعض الوقت ” لإعادة التفكير في تجربة العميل بأكملها، بدءًا من الشراء وصولاً إلى خدمة ما بعد الشراء “، وذلك حتى يتسنى لعملائها الحصول على ” أفضل تجربة ممكنة مع هذه التكنولوجيا الجديدة الثورية “.

وبالنسبة للأشخاص الذين قامت شركة سامسونج بإلغاء طلباتهم المسبقة، فسوف يتم منحهم رصيدًا مجانيًا بقيمة 250 دولار أمريكي يمكنهم إستخدامه لشراء أي منتج يُباع مباشرة على المتجر الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت. هذا يشمل Galaxy Fold، لذلك إذا قررت إعادة طلبه مسبقًا، فأنت ستحصل على خصم مميز في هذه العملية.

عمومًا، لقد تم اليوم إعادة إطلاق الهاتف Galaxy Fold بشكل رسمي في كوريا الجنوبية، وسيصل بعد ذلك إلى كل من فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة في 18 سبتمبر. وفي ” الأسابيع المقبلة ” سيصل أيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

So Samsung canceled my pre-order for the Samsung Galaxy Fold...at least they gave me a $250 credit for anything on their store. That is admittantly quite generous.



I guess I should rejoin the pre-order queue. pic.twitter.com/Nv7OAIMxnN