صانع التلفاز TCL يطلق هاتف ذكي لعشاق الفيديو

أطلقت شركة TCL الصينية لصناعة أجهزة التلفاز هاتفًا ذكيًا منخفض التكلفة خلال مشاركتها في فعاليات معرض (IFA 2019)، وذلك في رهان على أنها تستطيع الاستفادة من خبراتها في صناعة شاشات التلفاز لكسب المستهلكين الذين يشاهدون الفيديو بشكل متزايد على الأجهزة المحمولة.

ومن المعروف أن شركة TCL تصنيع هواتف أندرويد منذ فترة من الوقت، بما في ذلك هواتف بلاكبيري وألكاتيل الحديثة، لكنها نادراً ما تحصل على ضجة مماثلة لضجة الشركات المصنعة للهواتف الأخرى.

ويطلق على الهاتف اسم (TCL PLEX)، ومن المفترض أن يباع بمبلغ 329 يورو (364 دولارًا)، مما يضعه بقوة ضمن شريحة الأسعار المعقولة، ويقدم شاشة LCD بقياس 6.5 إنشًا تستخدم تقنية (NXTVISION) الخاصة بالشركة، وكاميرا ثلاثية العدسة.

وتعزز تقنية (NXTVISION) الألوان والوضوح والتباين في الوقت الفعلي، كما أن هناك ميزة تحويل (SDR) إلى (HDR) في الوقت الفعلي، وتحسينات فيديو مشابهة لميزة (HDR).

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بمستشعر من سوني بدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة ثالثة بدقة 2 ميجابيكسل مخصصة للتصوير في الإضاءة المنخفضة، مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل.

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وتقول TCL: إن جهاز (Plex) يحتوي على مستشعر الإضاءة المنخفض الكبير بحجم 2.9 ميكرون بيكسل الرائد في الصناعة، كما أنه يتضمن وضع (Super Night Mode) للقطات المظلمة.

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وفيما يتعلق بباقي المواصفات، فإن الجهاز يعمل بواسطة معالج (Snapdragon 675)، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة، وبطارية بسعة 3820 ميلي أمبير.

وتتوقع TCL أن يمثل الفيديو نسبة 80 في المئة من حركة مرور بيانات الجوال بحلول عام 2022، مما يخلق فرصة لوضع الهواتف الذكية في مركز مجموعتها الحالية من الأجهزة المتصلة التي تشمل أجهزة التلفاز الذكية؛ وسماعات البلوتوث؛ وسماعات الرأس.

وقال ستيفان ستريت Stefan Streit، رئيس التسويق العالمي في الشركة: لقد حان الوقت المناسب لشركة TCL.

كما عرض ستيفان نسخة تجريبية من الهاتف الذكي مع شاشة قابلة للطي، في إشارة إلى نية TCL تحدي شركة سامسونج الرائدة عالمياً، والتي بدأت ببيع هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد (Galaxy Fold) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بمبلغ 2000 دولار.

ويأتي إطلاق هاتف TCL الذكي في سوق مشبع يواجه مشاكل بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تصنف على أنها علامة قوية على نية TCL الاستحواذ على حصة في أسواق الهواتف الذكية.