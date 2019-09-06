شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منح العلماء الذين التقطوا صورة ثقب أسود جائزة دولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاز فريق علماء الفلك الذي يضم 357 عالما جائزة الرياضيات الدولية Breakthrough Prize لقاء التقاطهم صورة فوتوغرافية لثقب أسود واقع في مجرة تبعد عن الأرض 53.5 مليون سنة أرضية، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقد جاء ذلك في إطار مشروع Event Horizon Telescope الذي جمع بين 8 مراصد لاسلكية تابعة للولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي وإسبانيا وفرنسا. وقام العلماء برصد الثقب الأسود في أبريل عام 2018، ثم عالجوا المعلومات الناتجة عنها خلال عامين.

ومن بين الحائزين الجائزة التي يبلغ قدرها 3 ملايين دولار عالم الرياضيات الأمريكي من مواليد الاتحاد السوفيتي، ألكسندر أسكين، الذي أجرى دراسات تخص انعكاس الضوء من المرايا.

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يذكر أن جائزة Breakthrough Prize منحت لأول مرة عام 2013 ، ثم صارت تمنح كل عام. وأسسها رجل الأعمال الروسي، ألكسندر ميلنر، ورئيس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ وأحد مؤسسي شركة "غوغل"، سيرغي برين.