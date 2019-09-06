شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم امتلاكها 200 مليار دولار.. أبل تقترض 7مليارات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة "أبل" أحد أغنى الشركات التكنولوجية فى العالم تسعى للاستفادة من سوق الدين الرخيصة، وذلك عبر دخول سوق السندات، حيث ترغب الشركة فى اقتراض 7 مليارات دولار، على الرغم من أنها تمتلك أكثر من 200 مليار دولار من النقد والأوراق المالية الاستثمارية، حيث تجتذب أسعار الفائدة الرخيصة للغاية الشركات الأكثر غنى بالنقد.

وقد أعلنت شركة أبل أنها جمعت المبلغ من خلال سندات بخمسة آجال سداد مختلفة أقلها يحل موعد استحقاقها بعد ثلاثة أعوام وأقصاها بعد 30 عاماً.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فمع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما لأدنى مستوى، تمكنت العديد من الشركات من الاقتراض بسعر رخيص لفترة أطول، إذ ستدفع شركة "أبل" نحو 2.99% من الفائدة على سنداتها الجديدة التى تبلغ مدتها 30 عامًا، مقارنة بـ3.45% التى كانت تدفع على السندات التى تبلغ مدتها ثلاثة عقود فى العام 2015.

فيما قد يساعد بيع السندات اليوم شركة "أبل" على إعادة تمويل ما يقرب من 2 مليار من دولار من الديون المستحقة الأجل هذا العام، بالإضافة إلى جزء كبير من 10 مليارات دولار مستحقة فى العام 2020، وفقًا للبيانات التى جمعتها بلومبيرج.