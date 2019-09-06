تكنولوجيا: Acer تطور حاسب Predator المحمول الخاص بالألعاب بشاشة بمعدل تحديث 300 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل الحاسب المحمول المخصص للألعاب Predator Triton 500 من Acer على تحسينات كبيرة هذا العام، حيث تم تطويره بشكل كبير من الداخل وهذا وفقًا لما أعلنت عنه الشركة خلال مؤتمر IFA 2019.

فسيوفر إصدار Triton 500 شاشة جديدة بمعدل تحديث 300 هرتز لكي تحضر للاعبين تجربة فائقة وسلسة تمامًا أثناء اللعب، وبهذا، فسيكون جهاز Triton 500 المحدث هو أول حاسب محمول يقدم شاشة بمثل هذا معدل التحديث السريع.

وستأتي الشاشة بحجم 15.6 بوصة مع دقة Full HD، حيث إن أي دقة أعلى ستكون شبه مستحيلة لتقديم 300 إطارًا في الثانية إلى جميع الألعاب حتى وإن كانت تستخدم أقوي معالجات الرسومات للحواسب المحمولة. وبالنسبة للمعالج، فسيتضمن الحاسب الجيل التاسع من معالج Core i7 من إنتل.

وعلاوةً على ذلك، قامت الشركة أيضًا بتطوير Predator Triton 300 من خلال إضافة الجيل التاسع من معالج Core i7 إليه والذي سوف يقترن مع كرت شاشة GeForce GTX 1650 من إنفيديا.

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وسيحتوي هذا الإصدار على شاشة من نوع IPS عالية الدقة بحجم 15.6 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز للألعاب، كما سيوفر مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من تخزين SSD المستند إلى PCIe مع مساحة تصل إلى 2 تيرابايت من المحرك الثابت.

كما سيوفر الجهاز اتصال Wi-Fi 6 و Ethernet للحصول على تجربة ألعاب أكثر استقرارًا عبر الإنترنت بغض النظر عما إذا كانت سلكية أو لاسلكية.

سيصل هذا الإصدار أولًا إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 1299 يورو (أي حوالي 1210 جنيه إسترليني أو 2160 دولارًا أمريكيًا)، ولا يوجد تاريخ إطلاق للولايات المتحدة حاليًا.

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