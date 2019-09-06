تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Realme Q مع شاشة 6.3 بوصة ومعالج Snapdragon 712

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Realme بالإعلان عن هاتف Realme Q الذكي في الصين كما وعدت، وهو يعتبر نفس هاتف Realme 5 Pro الذي تم إطلاقه في الهند مؤخرًا بسعر 13999 روبية لإصدار 4 جيجابايت/64 جيجابايت، و14999 روبية لإصدار 6 جيجابايت/64 جيجابايت، و16999 روبية لإصدار 8 جيجابايت/128 جيجابايت.

وفي الصين، يأتي الهاتف الذكي Realme Q بسعر 139 دولار أمريكي لإصدار 4 جيجابايت/64 جيجابايت، و167 دولار أمريكي لإصدار 6 جيجابايت/64 جيجابايت، و209 دولار أمريكي لإصدار 8 جيجابايت/128 جيجابايت.

أما عن مواصفات الهاتف، فهو يأتي بشاشة بحجم 6.3 بوصة ودقة 2340 × 1080 بكسل مع معالج Snapdragon 712 ثماني النواة مع كرت الشاشة Adreno 616، ويمكن توسيع ذاكرة الهاتف عبر بطاقة microSD.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مصطحبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED، ومن الأمام، يوجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

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يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة مستخدم ColorOS 6.0، ويأتي أيضًا ببطارية بسعة 4035 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع عبر تقنية VOOC 3.0.

يتوفر Realme Q باللون الأزرق والأخضر، ومن المفترض أن يصل إلى الصين في 9 سبتمبر.

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