Xiaomi تشوق لتقنية الشحن الجديدة Mi Charge Turbo قبيل حدث 9 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Xiaomi لإستخدام تقنية جديدة للشحن اللاسلكي في هواتفها الذكية الرائدة القادمة. أصدرت العلامة التجارية الصينية لتوها إعلانًا في صفحتها الرسمية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تشوق فيه لتقنية شحن جديدة تُطلق عليها إسم Mi Charge Turbo والتي سيتم تقديمها بشكل رسمي في اليوم 9 سبتمبر. ووفقا للمنشور، فسوف تكون تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة مصممة خصيصًا لـ ” عصر 5G “، وبالتالي فهي ستظل على الأرجح حصرية لهواتف 5G القادمة من الشركة.

تقنية الشحن السلكي الحالية من شركة Xiaomi بلغت سرعتها 27W مع العلم بأن بعض هواتفها الذكية الرائدة مثل Xiaomi Mi9 تدعم الشحن اللاسلكي بسرعة تصل إلى 20W. ووفقا للتكهنات، فإن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة Xiaomi Mi Charge Turbo ستدعم الشحن السريع بقوة 30W، ولكن يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتحقق.

هناك إشاعة أخرى تقترح وصول الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر مع كاميرا أساسية بدقة تصل إلى 108 ميغابكسل، والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ومع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. ومن المتوقع حاليًا أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 في اليوم 24 سبتمبر، ولكن يمكن أن يظهر هذا الهاتف في حدث 9 سبتمبر إلى جانب تقنية الشحن Xiaomi Mi Charge Turbo الجديدة.