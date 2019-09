الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Z1x مع المعالج SD712 وكاميرا بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Z1 Pro في شهر يوليو الماضي، واليوم قامت الشركة الصينية بتوسيع سلسلة هواتفها الذكية Vivo Z Series بشكل أكبر من خلال الكشف عن الهاتف Vivo Z1x.

ووفقا لشركة Vivo، فقد قامت بتزويد الهاتف Vivo Z1x الجديد بمواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD تضم مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

الهاتف Vivo Z1x الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Vivo Z1x الجديد يأتي أيضًا بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1، ويأتي مع العديد من الميزات التي تعودنا رؤيتها في هواتف Vivo، بما في ذلك Multi-Turbo والتي تتضمن ميزات أخرى تشمل Net Turbo و Center Turbo و AI Turbo و Cooling Turbo.

عمومًا، الهاتف Vivo Z1x سيُعرض للبيع إبتداء من 13 سبتمبر في الهند مقابل 240 دولار أمريكي لنسخة 64GB، ومقابل 270 دولار أمريكي لنسخة 128GB.

The next generation of #FullyLoaded is the #vivoZ1x with 22.5W FlashCharge & 4500mAh Battery, 6.38 (SAmoled) FHD+ with Flash In-Display Fingerprint. Starting from INR 16,990, first sale on 13th September, 12 PM on @Flipkart : https://t.co/ii4OBr8gCw and https://t.co/tjgXJMFOFB pic.twitter.com/AR5RP7RYM9