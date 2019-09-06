الهاتف LG G8X ThinQ يجلب معه كاميرا أمامية بدقة 32MP، ونسخة جديدة من LG DualScreen

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت شركة LG للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG G8X ThinQ، وهو الهاتف الذي يأتي أساسًا ليكون بمثابة البديل المباشر للهاتف LG G8 ThinQ الحالي. لتحقيق ذلك، هناك نسخة جديدة من الملحق LG DualScreen والذي يتيح لكل تحويل LG G8X ThinQ الجديد إلى هاتف قابل للطي بفضل الشاشة الثانية التي يضيفها إلى الهاتف.

الهاتف LG G8X ThinQ يأتي بترقية بسيطة عن الهاتف LG G8 ThinQ الحالي بحيث حصل على شاشة أكبر قليلاً تطابق شاشة الهاتف LG V50 ThinQ التي يبلغ قطرها 4.6 إنش. ومع ذلك، فقد تم تقليص دقة الشاشة إلى +FullHD من +QuadHD. ربما يتعلق الأمر بتسويق هذا الهاتف في وطنها الأم، فهو سيٌعرف في كوريا الجنوبية بإسم LG V50S ThinQ.

لا يزال الهاتف LG G8X ThinQ يستخدم شاشة بتقنية OLED، ولكن هذه المرة قامت شركة LG بتضمين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. لقد تم ترقية الكاميرا الأمامية أيضًا من 8 ميغابكسل في الهاتف LG G8 ThinQ الحالي إلى 32 ميغابكسل في LG G8X ThinQ الجديد. ومع ذلك، فقد تم إزالة كاميرا Time Of Flight من أجل جعل الإطار العلوي للهاتف نحيفًا بشكل أكبر.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهي محمية بطبقة زجاجية، وتضم كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4 تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة جدًا تبلغ 136 درجة.

وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف LG G8X ThinQ الجديد يضم كذلك المعالج الثماني النوى Snapdragon 855، و6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فلا تزال شركة LG تحافظ على منفذ السماعات 3.5mm في الهاتف LG G8X ThinQ الجديد مع العلم بأن هذا الهاتف مصمم أيضًا لمقاومة المياه والغبار، ومقاومة الصدمات والسقطات إلى حد ما.

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الهاتف LG G8X ThinQ الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة LG UX 9.0، ولكنه مؤهل بطبيعة الحال للحصول على تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

LG Dual Screen

أما بخصوص النسخة الجديدة من الملحق LG Dual Screen، فهي تضيف شاشة OLED إضافية بحجم 6.4 إنش إلى الهاتف LG G8X ThinQ، وشاشة OLED أخرى أحادية اللون بحجم 2.1 إنش في الجهة المقابلة.

يمكن إستخدام DualScreen لعرض تطبيقين بجانب بعضهما البعض، مع وجود لوحة مفاتيح كبيرة مما يُسهل الكتابة على أحدهما، أو للحصول على لوحة أزرار اللعب في واحدة من الشاشتين والإستمتاع باللعبة نفسها في الشاشة الثانية دون أي عائق. وأفضل شيء في الأمر هو أنه يمكنك ترك هذا المُلحق في المنزل، عندما تعلم أنك لن تحتاج إليه.

الملحق لا يملك أي بطارية خاصة به، فهو يستمد الطاقة من الهاتف عن طريق توصيله بمنفذ USB Type-C الخاص به، مما يترك الدبابيس للشحن مع العلم بأن هذا الملحق يأتي مع محول مدمج أو الشحن اللاسلكي بإعتباره الخيار المميز التالي. يضيف الملحق LG Dual Screen نحو 134 جرام إلى الهاتف LG G8X ThinQ الذي يزن فعلاً 192 جرام، لذلك يمكنك تقييم أولوياتك بشكل أفضل قبل الخروج به.