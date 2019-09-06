بعد تأجيل طرحه لشهور بسبب عيوب بالشاشة.. سامسونج تطرح هاتفًا طال انتظاره «قابل للطي» وتكشف سعره

الموجز

بسبب عيوب محرجة في الشاشة أدت لتأجيل تاريخ طرحه لعدة أشهر، أعلنت شركة «سامسونج» أنها ستطلق، اليوم الجمعة، هاتفها القابل للطي الذي طال انتظاره.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة، إن جهازها «جالاكسي فولد» سيُطرح في الأسواق بعد أن أمضت الأشهر القليلة الماضية في تعديل الجهاز لتحسين «التصميم والهيكل».

2000 دولار

وسيتم إطلاق الهاتف الذي تبلغ قيمته 2000 دولار تقريباً في السادس من سبتمبر في كوريا الجنوبية، ثم يطرح في وقت لاحق من هذا الشهر في أسواق رئيسية أخرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة، مع إصدارات متوافقة مع شبكات الـ «5 جي» المتاحة في بريطانيا وألمانيا.

تأجيل طرحه

وأرجأت الشركة طرح «جالاكسي فولد» في أبريل بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين قاموا بتجربة الجهاز. وقال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.

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وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة، إن جهازها سيطرح في الأسواق، بعد أن أمضت الأشهر الماضية في تعديل الجهاز لتحسين «التصميم والهيكل»، حسبما أوردت «أسوشيتد برس».

طرحه بأمريكا وفرنسا

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، يطرح الهاتف في أسواق رئيسية أخرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة، مع إصدارات الجيل الخامس المتاحة في بريطانيا وألمانيا.

سبب التأجيل

وأرجأت الشركة طرح «جالاكسي فولد» في أبريل الماضي، بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.

وقال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف، إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.