شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتعاون مع مايكروسوفت وMIT لمكافحة تقنية الـdeepfakes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فيس بوك شراكة مع شركة مايكروسوفت ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومؤسسات أخرى لمحاربة deepfakes، وخصص مبلغًا قدره 10 ملايين دولار لإنشاء أدوات مفتوحة المصدر يمكنها اكتشاف ما إذا كان قد تم تحويل أى فيديو.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن تقنيات الـ "Deepfake”، التى تقدم مقاطع فيديو واقعية مصنوعة من الذكاء الاصطناعى لأشخاص حقيقيين يقومون بقول أشياء خيالية لها تأثيرات كبيرة فى تحديد شرعية المعلومات المقدمة عبر الإنترنت، ولهذا السبب يجتمع كل من فيس بوك وthe Partnership on AI ومايكروسوفت وجامعة Cornell Tech ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة أوكسفورد، وجامعة كاليفورنيا وجامعة ميريلاند وCollege Park وجامعة ألبانى.

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وقال مايك شروبفر، كبير مسئولى التكنولوجيا، سيشمل البرنامج منح وجوائز لتحفيز الصناعة على ابتكار طرق جديدة لاكتشاف وسائل الإعلام التى يتم التلاعب بها عبر الذكاء الاصطناعى من استخدامها لتضليل الآخرين، لكن لن يتم استخدام بيانات مستخدم Facebook فى مجموعة البيانات هذه، وكذلك نحن نقوم أيضًا بتمويل التعاون البحثى والجوائز للتحدى المتمثل فى المساعدة فى تشجيع المزيد من المشاركة.

وأضاف "إجمالاً، نحن نخصص أكثر من 10 ملايين دولار لتمويل هذا الجهد على مستوى الصناعة، وسيحدث الإصدار الكامل لمجموعة البيانات وإطلاق DFDC في مؤتمر أنظمة معالجة المعلومات العصبية (NeurIPS) فى ديسمبر.

وقال الأستاذ هانى فريد من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى "قم بتثقيف الجيل القادم ليكون مواطنًا رقميًا أفضل"، وأضاف أنطونيو تورالبا، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كويست للاستخبارات، "الهدف من هذه المسابقة هو بناء أنظمة الذكاء الاصطناعى التى يمكن أن تكتشف العيوب الطفيفة فى صورة الطبيب وتكشف عن تمثيلها الاحتيالى للواقع، حيث إن Deepfakes" هى عمليات تزوير بالفيديو تجعل الأشخاص يبدون وكأنهم يقولون أشياء لم يفعلوها أبدًا، مثل مقاطع الفيديو الشهيرة والمزورة للرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك ورئيسة مجلس النواب الأمريكى Nancy Pelosi والتى ظهرت مؤخراً.