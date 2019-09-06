تكنولوجيا: نظرة أولية على أول هاتف ذكي من TCL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL عن أول هاتف ذكي لها اليوم خلال مؤتمر IFA 2019 في برلين، ويأتي هذا الهاتف الذكي الجديد تحت اسم TCL PLEX.

وعلى ما يبدو، فقد قامت الشركة بتطوير هذا الهاتف الجديد بمواصفات تشمل شاشة بحجم 6.53 بوصة وبدقة +FullHD والتي تضم ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، إذ يأتي هذا الثقب على هيئة كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

وعلاوةً على ذلك، يعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 675 ثماني النواة، والمقترن مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة microSD.

يضم الهاتف إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. وحسبما ذكرت شركة TCL، فإن هذه الكاميرا ستكون قادرة على تصوير الفيديوهات البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، كما أنها ستأتي مع ميزة Super Night Mode والتي تتيح لك التقاط صور واضحة في البيئات المظلمة.

يضم الهاتف أيضًا مستشعر لبصمة الأصبع من الخلف، مع بطارية بسعة 3820 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. كما يأتي أيضًا مع الهاتف تطبيق T-Cast والذي يتيح لك التحكم في تلفزيونات TCL الذكية عبر هاتفك الذكي.

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سيتوفر هاتف TCL PLEX باللون الأسود والأبيض في أوروبا خلال الربع الرابع من هذا العام بسعر يبدأ من 329 يورو.

وعلاوةً على هذا الهاتف، تعمل شركة TCL حاليًا على مفاهيم لهواتف مزودة بشاشات مرنة قابلة للطي مع بعض عناصر التصميم الجديدة. وتقوم الشركة بتجربة تصميمات ومواد خارجية مختلفة في نفس الوقت الذي تعرض فيه تقنية أساسية جديدة مثل المفصلات والشاشات القابلة للطي.

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