تكنولوجيا: الكشف عن جهاز التحكم عن بٌعد الخاص بتلفاز OnePlus TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، بنشر صورة عبر موقع تويتر والتي تكشف عن جهاز تحكم عن بُعد خاص بتلفاز OnePlus TV.

وكشفت لنا الصورة عن أن جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ OnePlus TV سيحتوي على منفذ USB-C وأزرار للتنقل داعمة لنظام أندرويد، مع زر مساعد جوجل، وزر OnePlus، وزر فارغ تمامًا. وعلاوةً على ذلك، يوجد أيضًا شيء أشبه بلوحة لمس من الأعلى.

وعلى ما يبدو، فإن OnePlus قد أخذت الفكرة من جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز Apple TV، وهو أمر يستحق التفكير بالنظر إلى أن جهاز التحكم الخاص بأبل هذا يعد من أسوء أجهزة التحكم عن بُعد على الإطلاق.

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على أي حال، سيأتي جهاز OnePlus TV في وقت ما من هذا الشهر، لكن من المحتمل أن تعلن الشركة عن عدد منافذ HDMI التي سيتضمنها الجهاز في غضون يومين، لذا ترقبوا!

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