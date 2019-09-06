رئيسة Apple Pay تصف العملات الرقمية بـ ” المثيرة للإهتمام “

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت Jennifer Bailey، نائبة رئيس القسم المسؤول عن خدمة الدفع Apple Pay أن شركتها تعتقد أن العملة الرقمية ” مثيرة للإهتمام “. ووفقا لشبكة CNN، فقد أدلت السيدة Jennifer Bailey بهذا الوصف الشجاع، مؤكدة أن شركة آبل تعتقد بأن لديها ” إمكانات مثيرة للإهتمام على المدى الطويل “، أيا كان ما يعنيه ذلك.

هذا ليس مجرد تصريح عادي وعابر من مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة آبل، فهو غامض بشكل لا يصدق، فنحن لا نعرف ما إذا كانت تقصد Bitcoin أو Ethereum أو ربما التفكير في إنشاء عملة رقمية خاصة بشركة آبل على غرار ما قامت به شركة الفيسبوك في وقت سابق من هذا العام عندما قامت بالكشف عن عملة Libra.

وبغض النظر عن التصريحات المذكورة آنفًا، فقد ذكرت السيدة Jennifer Bailey أن شركة آبل ” تراقب العملة الرقمية “. مرة أخرى، كان التصريح غامضًا، فهي لم تحدد ما إذا كانت الشركة تراقب سعر Bitcoin أم أنها عالقة في متابعة سوق العملات الرقمية بصفة عامة لتحين الفرصة المناسبة لإنشاء العملة الرقمية الخاصة بها. للآسف، لم نستطيع معرفة ما الذي كانت تقصده السيدة Jennifer Bailey بالضبط في تصريحاتها، ولكن نأمل أن تظهر المزيد من المعلومات في المستقبل المنظور.