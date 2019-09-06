ASUSPRO B9 هو أخف حاسوب محمول للأعمال في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تقوم بالكثير من الأعمال أثناء تنقلك، فلا شك أنك ستقدر الحصول على حاسوب محمول كبير وخفيف الوزن في نفس الوقت، وخاصة إذا كنت ستحمله طوال الوقت. إذا كنت مهتمًا بالحصول على مثل هذا الحاسوب، فأنت محظوظ لأنه في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت شركة Asus بإزاحة الستار رسميًا عن الحاسوب المحمول ASUSPRO B9، والذي تدعي الشركة أنه أخف حاسوب محمول للأعمال في العالم.

يبدو الأمر وكأنه ينتمي إلى فئة خاصة، على الرغم من أنه عند 880 جرامًا، يجب أن نتفق على أن هذا الحاسوب المحمول خفيف جدًا. وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية، فنحن ننظر إلى شاشة بقطر 14 إنش في أبعاد مماثلة لأبعاد حواسيب 13 إنش العادية، والفضل في ذلك يعود إلى الإطار النحيف للشاشة مما يسمح لهذه الأخيرة بتغطية 94% من واجهة الحاسوب.

تدعي شركة Asus أيضًا أنها قامت بتزويد هذا الحاسوب المحمول بالجيل العاشر من معالجات Intel Core، وبما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية SSD، مما يعني أنه إذا كنت تحتاج إلى الكثير من الذاكرة لتخزين ملفاتك، فإن هذا الحاسوب سيغطي إحتياجاتك. وتجدر الإشارة إلى أن تصميم هذا الحاسوب المحمول حصل على شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G مما يعني أنه يمتاز ببعض الصلابة.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الأسعار أو موعد الإطلاق، ولكننا سنواصل ترقب الوضع لجلب هذه المعلومات إليكم عندما تُصبح متوفرة.