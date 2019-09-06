مقاطعة «we» يتصدر «تويتر».. ومغردون: «النهاردة الجمعة فيه ساعة إجابة لا ترد»

الموجز

دشن عدد كبير من مستخدمي خدمة الإنترنت المقدمة من شركة we هاشتاج لمقاطعة الشركة بسبب سوء الخدمة وضعف السرعة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا في مصر على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بهاشتاج «مقاطعة we».

وطالب أحد المغردين على الهاشتاج بالدعاء على الشركة باعتبار أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا ترد.

ودون سامح مطالبًا بـ« تحسين أداء خدمه العملاء وحل المشكلات بسرعه واعطاء العميل رقم للشكوي»، بالإضافة إلى أنه بعد نهايه الشحن تكون سرعه الخط واحد ميجا وليس 256ك، مع إصلاح العيب الموجود ببرنامج احتساب الاستهلاك الخاص بالعميل لأنه يحسب الاستهلاك بالزيادة عن الاستهلاك الفعلي.

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كما دون أحمد السيد قائلًا: « خدمه بقت سيئه جدا».

وغرد أحمد ناصر قائلًا: « ودي شركه كانت بتقولناا احنا منك والاغنيه كانت جميلة، عملت فينا إيه تبقي لسه مجدد الباقه بس سبحان الله سريعة سرعة السلحفاه».

وتركزت مطالب رواد تويتر المغردون على على نقاط أساسية اعتبروها أقل حقوقهم كعملاء يسددون رسوم شهرية للحصول على سرعة إنترنت مناسبة، أول هذه النقاط: «تحسين أداء خدمة العملاء، وحل المشكلات بسرعة، واعطاء العميل رقم للشكوى، وأن تكون سرعة خط الإنترنت 1 ميجا وليس 256k، وإصلاح ما أسموه بالعيب الموجود في برنامج احتساب الاستهلاك الخاص بالعميل لأنه يحسب الاستهلاك بالزيادة عن الاستهلاك الفعلي».