مساعد جوجل يحصل على دعم لمكالمة فيديو واتساب

أعلنت شركة جوجل خلال مشاركتها في فعاليات معرض (IFA 2019) المنعقد في برلين عن الوضع المحيط (Ambient Mode)، وهي نظرة عامة مرئية جديدة تجمع المعلومات وعناصر التحكم على شاشات قفل أجهزة محددة داعمة للمساعد الصوتي (Google Assistant).

ويمكن للمستخدمين بسهولة رؤية رسائل التذكير والإشعارات وتشغيل الموسيقى والتحكم في شاشتهم الرئيسية من خلال شاشة القفل عبر الوضع المحيط، كما يعرض الوضع الجديد الصور من خدمة صور جوجل، مما يسمح بتحويل الجهاز إلى إطار للصور الرقمية.

ويعني ذلك أن مساعد جوجل (Google Assistant) الذكي الموجود في كل مكان والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والقادر على إيقاف تشغيل المصابيح الكهربائية المتصلة وإعطاء مجموعة من أحداث اليوم قيد التشغيل، أصبح أكثر إحاطة وشمول.

وكتب مدير المنتج، كريس تركسترا Chris Turkstra، في تدوينة: نساعدك – من خلال مساعد جوجل – على إنجاز الأمور في جميع أنحاء المنزل – سواء كانت يديك مشغولة في تحضير الطعام، أو كنت غير قادر على النهوض من الأريكة بعد يوم طويل، أو حين تسارع للخروج من باب المنزل.

وأضاف “مع توفر المساعد الآن بأكثر من 30 لغة و 80 دولة، فإن لديك طرق أكثر للحصول على المساعدة، سواء كنت في المنزل أو أثناء التنقل”.

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وسواء كنت تستخدم مساعد جوجل (Google Assistant) على الشاشات الذكية أو الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، مثل (Lenovo Smart Tab M8 HD)؛ و (Lenovo Yoga Smart Tab)؛ و (Nokia 7.2)؛ و (Nokia 6.2)، سينتقل الوضع المحيط إلى أعلى الإشعارات والتذكيرات وقوائم التشغيل، مع تبديل الإعدادات كلما تم توصيل الجهاز بالشاحن.

وبعد الانتهاء من الاطلاع على الإشعارات والتذكيرات وقوائم التشغيل، سينتقل الوضع المحيط إلى عرض شرائح للصور من حساب صور جوجل (Google Photos) المرتبط.

وبالإضافة إلى الوضع المحيط، فقد كشفت جوجل أنه بإمكان المساعد الآن بدء مكالمات صوتية ومرئية من داخل تطبيقات متوافقة، مثل واتساب، باستخدام الصوت فقط.

ويبدو أن ميزة الاتصال بدون استخدام اليدين هي ميزة منقولة من جهاز (Nest Hub Max)، وهي شاشة ذكية قادمة من جوجل مزودة بكاميرا مضمنة.