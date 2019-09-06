شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاوف تهدد السواحل الأمريكية بسبب موجة حر فى المحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء أمريكيون إنهم يراقبون موجة حر جديدة فى المحيط قبالة الساحل الغربى للولايات المتحدة، وأوضح باحثون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى أن مساحة المياه الدافئة غير المعتادة تمتد من ألاسكا إلى كاليفورنيا، وتشبه موجة حر مماثلة عطلت الحياة البحرية قبل خمس سنوات.

وبحسب موقع "سكاى نيوز"، فقالت مصائد الأسماك فى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، إن الماء وصل إلى درجات حرارة تزيد على 5 درجات فهرنهايت فوق المتوسط.

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وأطلق العلماء على آخر موجة حرارة في الساحل الغربى اسم "البقعة"، وشملت آثارها انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة بالنسبة لصغار سمك السلمون، وتحول مزيد من الحيتان الحدباء إلى الاشتباك في معدات الصيد لأنها تصطاد أقرب إلى الشاطئ، وازهار الطحالب التي تعرقل صيد السلطعون والسمك الصدفى.