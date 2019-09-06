شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تختبر تقنية القياس الحيوى الجديدة للتحقق من العملاء بالمسح الضوئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضيف شركة أمازون تقنية قياس حيوى جديدة لعملاءها، حيث إنه بمجرد التلويح بيد العميل أمام الماسح الضوئي، قد يتمكن من شراء المنتجات في سلسلة المأكولات الصحية الخاصة بها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقوم شركة أمازون بتطوير تقنية رؤية الكمبيوتر التي يمكنها الحكم على شكل وحجم أيدي العملاء لإنشاء بصمة فريدة من نوعها، وسيتم ربط تلك البيانات بعد ذلك بالمعلومات المصرفية للمستفيدين، مما يعني أن العملاء يمكنهم إتمام المعاملة في أقل من ثانية من خلال التلويح بأيديهم للماسح الضوئى.

وبينما تستغرق عمليات الدفع بواسطة الهاتف النقال بعض الوقت، فإن تقنية القراءة اليدوية من أمازون تتحقق من العملاء في أقل من ثانية، ولا تتطلب استخدام أي جهاز آخر بصرف النظر عن يد المستخدم.

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كما أن الموظفين في مكتب أمازون بنيويورك يختبرون حاليًا هذه التقنية من خلال استخدامها في آلات البيع المصممة خصيصًا التي تبيع الوجبات الخفيفة.

بدأت أمازون بالفعل في طرح تقنية مماثلة عبر متاجرها "Go" حيث يسجل العملاءعبر باب دوار باستخدام أجهزتهم النقالة ثم يشترون المنتجات دون أن يواجهوا أي مشكلة على الإطلاق.