Nintendo تعلن عن وحدة تحكم Nintendo SNES لاسلكية من أجل Nintendo Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في شهر أغسطس الماضي رصد بعض الأدلة على موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC تشير إلى أن شركة Nintendo تستعد على ما يبدو لإطلاق وحدات التحكم الخاصة بجهاز Nintendo SNES لجهاز Nintendo Switch. وبالنظر إلى أن الشركة كانت قد قامت بإطلاق وحدة التحكم الخاصة بجهاز Nintendo NES من أجل Nintendo Switch، فقد كانت هذا الإحتمال منطقيًا.

إذا كانت فكرة إستخدام وحدات التحكم الخاصة بجهاز Nintendo SNES تروق لك، فسوف يسعدك أن تعلم أن شركة Nintendo أعلنت بالفعل عن وحدات تحكم Nintendo SNES لاسلكية لجهاز Nintendo Switch. ومع ذلك، فهي ستكون متاحة فقط للمشتركين في خدمة Nintendo Switch Online.

وبالحديث عن عضوية Nintendo Switch Online، إذا كنت مشتركًا في الخدمة، بالإضافة إلى الإعلان عن وحدة التحكم، فقد أعلنت شركة Nintendo أيضًا عن مجموعة من ألعاب Nintendo SNES الكلاسيكية التي ستأتي أيضًا إلى المنصة. سيكون هناك حوالي 20 لعبة للإختيار من بينها، وستكون متاحة للمشتركين بدءًا من 5 سبتمبر.

بعض الألعاب التي قد يتعرف عليها بعض اللاعبين القدماء هي Super Mario World و Super Mario Kart و The Legend of Zelda: A Link to the Past و Super Metroid و Star Fox و Super Soccer و Super Tennis ، على سبيل المثال لا الحصر. نتوقع أن يتم إضافة المزيد من الألعاب، ولكن هذه الألعاب العشرين يجب أن تكون أكثر من كافية في البداية.