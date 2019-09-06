ميزة Motione Sense في هواتف Google Pixel 4 لن تكون متوفرة في جميع البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل شهرين، أكدت لنا شركة جوجل أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيأتيان مع ميزة جديدة تُدعى Motion Sense. هذه الميزة ستسمح للأساس للمستخدمين بالتحكم في هواتفهم الذكية دون الحاجة فعلا إلى لمسها. تبدو هذه الميزة رائعة، ولكن لسوء الحظ، يبدو أنها لن تكون متاحة للجميع.

هذا وفقا لمعلومات مُدرجة على متجر Best Buy جاء فيها ” لا تعمل في اليابان. ميزة Motion Sense ستعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسنغافورة وأستراليا وتايوان ومعظم الدول الأوروبية. لا يتم التحكم في جميع ميزات الهاتف عن طريق Motion Sense “. ومن غير الواضح لماذا قد لا يتم دعم ميزة Motion Sense في بعض البلدان، ولكن تكهن موقع Android Police بأن لذلك علاقة بتردد النقل 60GHz والذي تمنع الهيئات التنظيمية في اليابان وبعض الأماكن في أوروبا إستخدامه.

لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم تفعيل هذه الميزة في وقت لاحق من خلال تحديث برمجي، أو ما إذا كان سيتم إزالة المكون المُستخدم من قبل ميزة Motion Sense بشكل كامل. في حالة إذا سمعت عن ذلك لأول مرة، فقد قيل أن شركة جوجل وجدت أخيرًا طريقة لتسويق مشروع Project Soli، وهو مشروع كانت تعمل عليه الشركة ويعتمد على رادار إستشعار الحركة.

يبدو أن الشركة توصلت إلى كيفية للقيام بذلك مع ميزة Motion Sense، على الرغم من أنه يبقى أن نرى كيف سيكون عمل هذه الميزة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل ليست أول من يحاول تطبيق فكرة إستخدام الهاتف الذكي عن طريق الإيماءات غير اللمسية، على الرغم من أن الحلول التي رأيناها في الماضي كانت في الغالب غير عملية، لذلك يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت لدى شركة جوجل تكنولوجيا أفضل وتلبي إحتياجات المستخدمين المحتملين.