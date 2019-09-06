Oppo تشوق لقدوم هاتف جديد مع نسخة مُحسنة من تقنية الشحن Super VOOC وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - إنبهرنا بتقنية الشحن السريع 50W Super VOOC عندما إستعرضتها لنا شركة Oppo لأول مرة، ونتيجة لذلك، فقد تحمسنا الآن عندما قام نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen بالتشويق لقدوم نسخة مُطورة من هذه التقنية في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

من الواضح أن أول جهاز يضم هذه النسخة المُحسنة من تقنية الشحن السريع Super VOOC سيصل هذا العام، وسيضم بطارية بسعة 4000mAh. ونتيجة لذلك، فهو سيحتاج إلى دقائق فقط ليتم شحنه بالكامل. كم دقيقة؟ حسنًا، هذا شيء سيتم الكشف عنه عندما يحين الوقت.

تقنية الشحن السريع 50W Super VOOC الحالية سمحت للهاتف Oppo Find X Lamborghini Edition بشحن بطاريته التي تبلغ سعتها 3400mAh من 0% إلى 93% في غضون 30 دقيقة فقط. هناك بعض الشائعات التي تقترح بأن النسخة الجديدة من تقنية Super VOOC ستوفر إمكانية شحن البطارية بقوة 80W، ولكن ليست هناك معلومات رسمية بشأن ذلك حتى الآن.

تعمل شركة Oppo على هاتف Oppo Reno جديد يضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz سيأتي على الأرجح لخلافة الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الحالي، وقد نرى النسخة المُحسنة من تقنية Super VOOC لأول مرة في هذا الهاتف أيضًا.