Sony تكشف عن سماعات Sony WI-1000XM2 مع تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت سلسلة السماعات الناجحة جدًا Sony 1000X Series من شركة Sony على طراز ثالث يُدعى Sony WI-1000XM2. هذه السماعات الجديدة من الشركة اليابانية تتبنى التصميم الذي يلتف حول العنق.

تلقت سلسلة السماعات Sony 1000X Series من شركة Sony الكثير من الإشادات بسبب براعتها في إلغاء الضوضاء وعمر البطارية المميز. ومع ذلك، كانت شركة Sony واضحة دائمًا بأنها لم تنته بعد من سلسلة Sony 1000X Series، وأن هناك المزيد من الطرازات الجديدة التي يجري تطويرها في مختبراتها هناك في اليابان.

ووفقا لشركة Sony، فقد ذكرت أن كل سماعة في سماعات Sony WI-1000XM2 الجديدة تضم مكبر للصوت بحجم 9mm، بينما يوجد الميكروفون في الشريط الذي يلتف حول العنق. والأهم من ذلك هو حقيقة أن شركة Sony قامت بإستخدام نفس معالج إلغاء الضوضاء المتقدم HD Noise Canceling Processor QN1 الذي إستخدمته في سماعاتها الحديثة المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء، بما في ذلك Sony WI-1000XM3. وتجدر الإشارة إلى أن هناك تطبيق من شركة Sony على الهواتف الذكية يتيح لك ضبط مقدار الضوضاء الخارجية التي ترغب في سماعها أثناء إرتداء السماعات، وهو الخيار الذي سيتيح لك مواصلة سماع حركة المرور أثناء الإستماع إلى الأغاني أو حظر الضوضاء الخارجية بشكل كامل.

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كما هو الحال مع سماعات Sony 1000X Series الأخرى، فسماعات Sony WI-1000XM2 الجديدة تدعم كلاً من البلوتوث وموصل 3.5mm. هذا يعني أنه مع الكابل الصحيح، يمكنك توصيلها بنظام الترفيه على متن طائرة على سبيل المثال. عندما تنتهي منها، تلتصق كلا السماعتين مع بعضها البعض مغناطيسيًا من أجل سهولة الحمل.

عمومًا، سماعات Sony WI-1000XM2 الجديدة توفر 10 ساعات من الإستخدام مع العلم بأنها تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C علمًا أن 10 دقائق من الشحن يوفر لك 80 دقيقة من الإستماع. على أي حال، توقع أن تُصبح هذه السماعات الجديدة متاحة للشراء في شهر يناير من العام المقبل بسعر 300 يورو، وهو ما يعادل 370 دولار أمريكي.



