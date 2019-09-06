شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز كينيدى للفضاء يستأنف عمله فى فلوريدا بعد تحرك إعصار دوريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت تبعات إعصار دوريان لمركز كينيدى للفضاء، وهو ميناء ناسا الفضائى بفلوريدا، ما جعله فى حالة تأهب لما قد يسببه الإعصار، ولكنه اليوم حصل على العلامة لاستئناف عمله بعد تحرك الإعصار بعيدا عن موقعه.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، غمر إعصار دوريان مركز كينيدي للفضاء (KSC) في كيب كانافيرال بسيل من المطر والرياح الوحشية، ما دمر الطبقات الخارجية خلف الميناء الفضائي ليلة الثلاثاء الأربعاء، وسيبدأ فريق تقييم الأضرار بمراجعة تأثير العاصفة على المركز اليوم.

وأغلق مسؤولو الميناء الفضائي المقر الأسبوع الماضي حيث هددت دوريان، التي كانت عاصفة من الفئة الخامسة، بضرب الساحل الشرقي لفلوريدا.

Advertisements

ولكن تراجعت العاصفة وتحولت شمالًا، وتجنب حدوث ضربة مباشرة لفلوريدا، فيما تم إحضار مكون من 120 عضوًا داخل مركز التحكم في الإطلاق في المركز منذ يوم الاثنين لمراقبة تأثير العاصفة.

وقال المسئولون فى تحديث على تويتر "البيانات من برجنا الذي يبلغ طوله 250 قدم سجلت أعلى سرعة للرياح بسرعة 90 ميلا في الساعة (145 كيلومترا)".

وأضافوا عبر موقع تويتر: "سيقوم فريق تقييم الأضرار والتعافي بإجراء مسح كامل لكينيدي عن الأضرار التي لحقت به بسبب إعصار دوريان ومن المقرر أن يعود العمال في كينيدي إلى العمل يوم الجمعة."