تغريم « جوجل » 170 مليون دولار بسبب جمع بيانات خاصة بالاطفال

الموجز

وافقت شركة "جوجل" ومنصة "يوتيوب" التابعة لها على دفع غرامة نحو 170 مليون دولار؛ لتسوية الاتهامات المتعلقة بعدم حماية خصوصية الأطفال.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، أن الشركتين سيدفعان المبلغ لتسوية اتهامها لجمع معلومات شخصية من الأطفال عن طريق مشاركة الفيديو معهم دون موافقة والديهم.

وذكر البيان أن التسوية تتطلب أن تدفع جوجل ويوتيوب 136 مليون دولار للجنة الفيدرالية و34 مليون دولار إلى قضاء نيويورك , وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الغرامة، هي الأكبر بالنسبة لقضايا خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة،

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وستحصل عليها هيئة الاتصالات الاتحادية وولاية نيويورك الأمريكية اللتين اتهمتا موقع "يوتيوب" بعدم الحصول على موافقة الآباء على جمع بيانات تتعلق بأطفالهم الذين يستخدمون الموقع وتقل أعمارهم عن 13 عاما، بحسب ما ذكرته هيئة الاتصالات الاتحادية.

يذكر أن هذه التسوية تمت وفقا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الصادر عام 1998، وتمثل أكبر تحرك قانوني ضد شركة تكنولوجيا كبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل بسبب ممارساتها.