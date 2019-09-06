شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعصار دوريان يؤثر على وجود نوع نادر من الطيور الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر الأخبار عن إعصار دوريان والصور المختلفة له من الفضاء ولكن ما الذى يخلفه وراءه على البيئة المحيطة؟ هذا ما حذرت منه عالمة الأحياء، ديانا بيل، من جامعة إيست أنجليا، فإن إعصار دوريان ربما يكون قد قضى على أحد أندر الطيور في العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسببت العاصفة المدارية من الفئة 5، التي وصلت رياحها إلى 185 ميل في الساعة، في مقتل خمسة أشخاص وتدمير الآلاف من المنازل في جزر البهاما.

و يخشى الخبراء أن نوع الطيور nuthatch ذو اللون البني، وهو طائر مغرد صغير موجود في غابات الصنوبر في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، والذي تدهورت أعداده منذ الستينيات، قد يكون قد قضى عليه تماما من أثر الإعصار.

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وقد أجرى مسح العام الماضي خوفًا من بقاء طائرين فقط على قيد الحياة في جزيرة جراند باهاما، وقد هبط إعصار دوريان من الفئة 5 في جزر البهاما الكبرى في 1 سبتمبر 2019 ، حيث سيطر على الجزر مع رياح تصل سرعتها إلى 185 ميلاً في الساعة.

كما أنه بعد أن انتقلت فوق جزر البهاما، تباطأت حركة العاصفة المدارية بشكل ملحوظ، ولكنه بقي ثابتًا على جزيرة جراند باهاما وجزيرة أباكو في المنطقة لمدة يومين تقريبًا قبل أن تبدأ قوته في الانخفاض.

وقالت ديانا بيل،العاصفة المدارية "من المرجح قد تكون خلفت كارثة بيئية تؤثر على المناطق المجزأة بالفعل في غابات الصنوبر الكاريبية التي تدعم الطيور وغيرها من الحيوانات البرية التي لا توجد في أي مكان آخر على هذا الكوكب."