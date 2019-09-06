شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف: القردة تجمع بين النغمات الصوتية لإنشاء محادثات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن القردة تتحدث مع بعضها بتسلسلات لغوية أكثر تطورا مما تعتقد، فقد تبين من خلال بحث حديث أن القردة لديها القدرة على الجمع بين أنواع مختلفة من الأصوات لتغيير معاني المحادثات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تناقش دراسة جديدة أن قرود العالم القديم، التي تضم قرود البابون، كانت قادرة على تكوين تسلسلات مع عنصرين متميزين للكلام، على سبيل المثال كانت تصدر أصوات تحذير حول حيوان مفترس محدد مصحوب بأمر بالجري.

ولكن هذا الأمر يختلف كثيرا عن طريقة اللغويات بين البشر، فبينما يمكن للإنسان الجمع بين عناصر اللغة في سعة غير محدودة، إلا أن خطاب القرود لديه قيود أكثر صرامة، فمجموعاتهم تتوقف دائما في اثنين من العناصر الصوتية.

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ويقول الباحثون إن طول تسلسل المكالمات قد يختلف لكن الترتيب لا يتغير أبداً، وبفحص البيانات الدقيق، تبين أنهم لا يستطيعون الجمع بين أكثر من شيئين.

واستنتج العلماء أن هذا قد يكون مرتبطًا بأجزاء الدماغ المستخدمة أثناء الكلام، فتستخدم القرود جزءًا يعرف باسم operculum opalulum.