شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتعهد بالتخلص من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة بحلول عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحد أفرع الأمازون الهندية عن استبدالها جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في عبوتها بحلول يونيو 2020، في التزام تاريخي من الشركة، فبدلا من العبوات البلاستيكية، سيتم استخدام العبوات الورقية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تضع هذه الحركة الشركة بين الشركات التى تغير سياساتها أمام الضغط الدولي وتشترك في مكافحة التلوث البيئي.

وقال موقع أمازون، الذي تعرض لانتقادات كثيرة لاستخدامه الكثير من البلاستيك والحروق الحرارية في تغليف مليارات الشحنات، إن مواد التغليف الصديقة للبيئة ستكون قابلة لإعادة التدوير بالكامل.

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كما أنه خلال الأسبوع الماضي، قالت شركة فليبكارت المنافسة لأمازون إنها قلصت من استخدام البلاستيك لمرة واحدة بنسبة 25%، وتعتزم الانتقال بالكامل إلى استهلاك البلاستيك المعاد تدويره في سلسلة التوريد الخاصة بها بحلول مارس 2021.

وتعرضت أمازون لانتقادات بسبب عبوات جديدة لا يمكن إعادة تدويرها الشهر الماضي، حيث أغضبت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، خبراء البيئة لثلاثة عناصر تستخدم في عمليات الشراء عبر البريد، وهم الأكياس الهوائية، كيس من البلاستيك مبطن بالفقاعات، وحقيبة بلاستيكية عادية.

ويعد الثلاثة استخدامهم مرة واحدة فقط، مما يعني أنه لا يمكن إعادة استخدامهم لغرض آخر، كما أنه لن يتحلل بشكل طبيعي، والذى يستخدم خصيصًا لخدمة Amazon's Prime، حيث يدفع الأشخاص رسومًا شهرية مقابل خدمات إضافية متميزة.