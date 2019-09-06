شركة الملابس الرياضية Puma تطلق أول ساعة ذكية

أعلنت شركة (بوما) Puma الرائدة في صناعة الملابس الرياضية اليوم الخميس خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين عن أول ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية.

وتعاونت الشركة الألمانية مع (فوسيل جروب) Fossil Group – المتخصصة في إنتاج الساعات الذكية – في تطوير ساعتها على مدار الأشهر الاثني عشرة الماضية، وتعمل الساعة بنظام (وير أو إس) Wear OS التابع لشركة جوجل، وتضم معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 3100 المخصص للساعات الذكية.

وتقدم ساعة بوما الذكية – التي تستهدف بها الشركة الرياضيين – شاشة دائرية الشكل بقياس 1.19 بوصة، وهي من نوع (أمولد) AMOLED، وتأتي في هيكل من النيلون والألمنيوم بقطر 44 ميليمترًا. وتمتاز الساعة بأنها مقاومة للماء أثناء السباحة، وخفيفة الوزن، إذ لا يتعدى وزنها 27 جرامًا.

وتضم الساعة ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت. وتقول الشركة إن بطارية الساعة تكفي لمدة 24 ساعة من العمل المتوسط.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ولأن الساعة تعمل بنظام (وير أو إس)، فهي تدعم بعض التقنيات، مثل الدفع الإلكتروني عن طريق تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وهي تضم حساسات لقياس معدل ضربات القلب، وتتبع اللياقة، كما أنها تدعم مساعد جوجل الذكي.

يُشار إلى أن شركة بوما بدأت في السنوات الأخرى في تقديم بعض المنتجات التقنية، إذ بدأت في عام 2016 مع إطلاق أحذية رياضية تشد الرباط ذاتيًا، ويمكن وصولها بالهاتف الذكي لاسلكيًا. كما أطلقت في العام الماضي حذاءً يمكن وصله بالهاتف عن طريق منفذ USB أو البلوتوث.

أما الساعة، فتخطط شركة بوما لإطلاقها في السوق اعتبارًا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأصفر. وذلك بسعر 275 دولارًا أمريكيًا.