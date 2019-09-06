تكنولوجيا: صور.. رواد الفضاء يختبرون بذلة جديدة لبعثات المريخ تحت سطح البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبر رواد الفضاء بذلة جديدة فى قاع المحيط، وذلك لمعرفة مدى قابليتها لرحلة المريخ المستقبلية، حيث شارك رائد الفضاء ناسا، درو فوست، ورائد الفضاء إيسا توماس بيسكيت، ورائد الفضاء الياباني نوريشيج كاناي في مهمة جديدة لبعثة ناسا لعمليات البيئة القصوى (NEEMO) قبالة سواحل كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
رائد الفضاء
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذا الأسلوب من أساليب التدريب تحت الماء التي قد يكون من الأفضل استخدامها لتدريب رواد الفضاء المقبلين على الهبوط على سطح القمر أيضا.
وركزت المهمة على التكنولوجيا والاختبارات تحت الماء لـ ExoSuit التجارية بمساعدة فريق من الغواصين والدعم الأرضي.
تدريب رواد الفضاء
واختبر الفريق البدلة فى البعثات التي تحاكي الأنشطة، والتي قد تحدث في أماكن مثل القمر أو المريخ، كما تم اختبار البدلة إلى جانب غواصة صغيرة، والتي كانت تحاكي مركبة استكشاف مضغوطة، حيث إنها مركبة قد ترافق رواد الفضاء في مهمات طاقم المستقبل.
اختبر رواد الفضاء الموقع نفسه لمعرفة ما إذا كان سيكون مناسب للبيئة على القمر، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يقضي رواد الفضاء الذين تدربوا على إطلاق القمر أجزاء من وقتهم في العمل تحت الماء في هذا الموقع.
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