شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب بارتفاع أطول مبنى فى العالم يمر بالأرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة ناسا الأمريكية، أن هناك كويكبا بارتفاع أطول برج فى العالم "برج خليفة"، يتجول فى الفضاء وسيمر عبر الأرض خلال هذا الشهر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن الكويكب يسمى 2000 QW7، وهو ضخم حيث يتراوح قطره بين 951 و 2132 قدمًا (290 و 650 مترًا)، وطوله يقرب لبرج خليفة البالغ حيث إن ارتفاعه 2716 قدمًا (828 مترًا).

وتوقع مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، وهو جزء من مختبر الدفع النفاث في باسادينا بكاليفورنيا، أن يمر الكويكب بكوكبنا في 14 سبتمبر.

وسيسير الكويكب بسرعة مذهلة 14361 ميلاً في الساعة (23100 كم / ساعة)، وعلى الرغم من أنه يعد كائنًا قريبًا من الأرض، إلا أنه سيظل بعيدًا بشكل كافى يمنعه من الاصطدام.

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وسيمر الكويكب ضمن 0.03564 من الوحدات الفلكية للأرض، أي ما يعادل حوالي 3.3 مليون ميل (5.3 مليون كم).

جدير بالذكر أن الكويكبات والمواد الفضائية الأخرى تعد كائنات قريبة من الأرض، إذا كانت تمر ضمن 1.3 وحدة فلكية لكوكبنا، والوحدة الفلكية هي المسافة من الأرض إلى الشمس، أو 92.9 مليون ميل، كما أن آخر مرة اقترب بها 2000 QW7 من كوكبنا كانت في 1 سبتمبر 2000، وتعد المرة القادمة التي من المتوقع أن يمر فيها بحلول 19 أكتوبر 2038.