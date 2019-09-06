كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “فيدور” روبوت بطول ستة أقدام يساعد رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية

متابعة-سنيار: بدأ الروبوت الروسي الرائد “فيدور” في مساعدة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

تم إرسال الروبوت إلى الفضاء لتعلم مهارات جديدة حتى يتمكن الآخرون مثله من القيام بعمليات خطيرة بدلا من رواد الفضاء، مثل المشي في الفضاء.

يقف فيدور، الاسم المستعار للروبوت الرائد، على ارتفاع ستة أقدام، ويزن 353 رطلا ويمكنه القيام بحركات معقدة عن طريق محاكاة إنسان على الأرض، وتأمل روسكوسموس في أن يساعد رواد الفضاء على تنفيذ المهام عن بُعد.

يُعرف الروبوت، الذي يرمز إلى البحث التجريبي النهائي لكائن البحث (FEDOR)، باسم Skybot F850 وهو أول روبوت ترسله روسيا إلى الفضاء.

انطلقت مركبة الفضاء MS-14 Soyuz التي تقل المهمة غير المأهولة في الساعة 6:38 صباحا بتوقيت موسكو (03:38 بتوقيت جرينتش) في 27 أغسطس من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان وسيغادر فيدور محطة الفضاء الدولية في 7 سبتمبر.

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أعلن أحد المعلقين في ناسا بعد أن نجح في الالتحام الشهر الماضي، “تم تأكيد الاتصال، والتأكيد على الحجز”، وهو ما أكده أيضا بيان على موقع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

تم ربط فيدور بمقعد الطيار المُكيَّف خصيصًا، مع العلم الروسي الصغير في يده للقيام بمهمة وحيدة.

وقال روسكوسموس إن السفينة MS-14 كانت تحمل 1480 رطل (670 كجم) من البضائع، بما في ذلك “المعدات العلمية والطبية، ومكونات نظام دعم الحياة، وكذلك الحاويات التي تحتوي على الغذاء والأدوية ومنتجات النظافة الشخصية لأفراد الطاقم”.

وقال الروس إن المهمة الرئيسية لـ Fedor ستكون “المساعدة في بناء واستخدام القواعد” على سطح القمر والكواكب الأخرى المحتملة.

تم الكشف عن فيدور لأول مرة في ديسمبر 2016، وهو جزء من خطة فلاديمير بوتين الإستراتيجية للاستيلاء على القمر لصالح روسيا.