كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “فولكس واجن” تحول سيارتها “الخنفساء” الكلاسيكية إلى سيارة كهربائية

متابعة-سنيار: قامت مجموعة volkswagen group – وهي شركة أعمال مستقلة تحت مظلة volkswagen – بعرض النسخة المكهربة من سيارة الخنفساء التاريخية.

لإنشاء النموذج، تم اعتماد المحرك الكهربائي وعلبة التروس أحادية السرعة ونظام البطارية من سيارة فولكس واجن المدمجة والكهربائية بالكامل “e-up”.

يستخدم النموذج أجزاء جديدة من سلسلة إنتاج مكونات مجموعة volkswagen، ويتم تنفيذه بواسطة شركة متخصصة وشريك في المشروع، eClassics.

يتم الاحتفال بالعرض الأول للخنفساء الإلكترونية بإصدار شبه إنتاجي في معرض السيارات الدولي في فرانكفورت بألمانيا في سبتمبر 2019.

يوضح توماس شمول، عضو مجلس إدارة مكونات مجموعة فولكس واجن: “الخنفساء المكهربة تجمع بين سحر سيارتنا الكلاسيكية وحركة المستقبل”.

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تصل الخنفساء الإلكترونية إلى ذروة أداء تبلغ 60 درجة مئوية / 82 درجة PS، بينما يشتمل نظام البطارية – المدمج في الهيكل السفلي – على ما يصل إلى 14 وحدة، تبلغ سعة كل منها 2.6 كيلو واط في الساعة.

وفي الوقت نفسه، توفر وحدات بطارية ليثيوم أيون طاقة تراكمية تصل إلى 36.8 كيلو واط ساعة، ويتطلب الأداء العالي والوزن الزائد تعديل وتعزيز كل من الهيكل والفرامل.

على الرغم من أن وزنها يصل إلى 1،280 كجم، فإن الخنفساء الإلكترونية تتسارع إلى 50 كم / ساعة في أقل من أربع ثوانٍ، وإلى 80 كم في أكثر من ثماني ثوانٍ، وتصل سرعتها الإجمالية القصوى إلى 150 كم / ساعة.

في حالة نفاد طاقة السيارة في منتصف الرحلة، تتيح المكونات المدمجة الشحن السريع عبر نظام شحن مشترك، ويمكن للخنفساء الإلكترونية تخزين طاقة كافية لرحلة تزيد عن 150 كم بعد الشحن لمدة ساعة تقريبا.