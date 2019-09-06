كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تعرف على “One Zoom” أول هاتف ذكي رباعي الكاميرا من موتورولا

متابعة-سنيار: في “لينوفو تيك لايف” في برلين بألمانيا، أعلنت العلامة التجارية للهاتف المحمول التي تملكها لينوفو عن “موتورولا وان زوم”. أول هاتف ذكي لها مزود بكاميرا رباعية.

يتضمن الجهاز مستشعرا أساسيا بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدرجة 117 ميجابكسل بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x وتكبير هجين؛ وجهاز استشعار عمق 5MP مع فلاش LED مزدوج، ويُستكمل هذا الجهاز بميزات البرامج الذكية مثل تقنية Quad Pixel و Night Vision و Dual OIS (تثبيت الصورة البصري).

في المقدمة، هناك عدسة بدقة 25 ميجابكسل مع وضع الإضاءة الخفيف الذي تقول موتورولا إنه يوفر صور سيلفي عالية الجودة، ليلا أو نهارا، في الداخل أو في الخارج.

يعمل One Zoom بنظام Android 9.0 Pie ويتم تشغيله بمعالج Snapdragon 675 octa-core مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت وتخزين 128 جيجابايت، مدعوم ببطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة.

يصل وزنه إلى 190 جراما، ويتميز One Zoom بشاشة تعمل باللمس OLED تعمل بزجاج Gorilla Glass 3 بحجم 6.39 بوصة وشاشة U مع شاشة Full HD + (دقة تبلغ 2340 × ونسبة عرض إلى ارتفاع 19: 9).

تحتوي الشاشة أيضا على قارئ لبصمات الأصابع، بينما يتضاعف شعار Motorola ثلاثي الأبعاد الموجود بالجهاز كضوء إشعار LED، يضيء النصوص أو المكالمات الهاتفية أو الإشعارات الأخرى.

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بينما لا تحتوي على تصنيف IP، تدعي موتورولا أن تصميما مقاوما للماء مع طلاء نانو يحمي من التعرض المعتدل للماء مثل الانسكابات العرضية أو البقع أو الأمطار الخفيفة.

ستُتاح “موتورولا وان زوم” باللون الرمادي الكهربائي والأرجواني والبرونز المصقول، وسيكون متاحا في 5 سبتمبر في البرازيل والمكسيك والأرجنتين والعديد من دول أمريكا اللاتينية.

واعتبارا من 6 سبتمبر، سيكون متاحا أيضا في أوروبا بسعر يبدأ من 429 يورو.