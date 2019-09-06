كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف موتورولا الجديد “E6 Plus” يأتي بكاميرا مزدوجة

متابعة-سنيار: خلال “لينوفو تيك لايف” في برلين بألمانيا، كشفت موتورولا النقاب عن هاتف Moto E6 Plus، وهو أول هاتف Moto E مزود بنظام كاميرا مزدوجة.

يأتي E6 Plus مزودا بكاميرا أساسية 13 ميجابكسل مع فتحة f / 2.0 ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، وميزات مثل وضع Bokeh، وفقا للبيان.

تكمل كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل إعداد الكاميرا الخلفية.

يعمل E6 Plus على نظام Android 9 Pie على معالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز مدعوما ببطارية كبيرة بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة قابلة للإزالة.

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سيتم تزويد الهاتف بسعة تصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 64 جيجابايت، مع خيار لتوسيع مساحة التخزين إلى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

متوفر في أربعة ألوان معدنية متدرجة بما في ذلك Caribbean Blue و Rich Cranberry و Bright Cherry و Polished Graphite، يأتي الهاتف بشاشة 6.1 بوصة وماسحة ضوئية في الخلف.

سيتوفر Moto E6 Plus في أمريكا اللاتينية اعتبارا من 5 سبتمبر، ثم في أوروبا بأسعار تبدأ من 139 يورو، كما سيتم طرحه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الأشهر المقبلة.