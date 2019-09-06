كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “EcoFlow 1800w DELTA” مولد طاقة يعمل بالبطارية

متابعة-سنيار: إذا كنت تبحث عن حزمة بطارية قوية قادرة على توفير 1800 واط من الطاقة وقادرة على شحن حتى سيارتك الكهربائية عند الحاجة، فقد تكون مهتما بمولد طاقة البطارية DELTA المجهز ببطارية بقوة 1300 واط ومجموعة متنوعة من التوصيلات المختلفة، بما في ذلك 4 منافذ USB و 2 x 60w منافذ USB-C وأربعة منافذ حائط دولية.

تعتبر DELTA ابتكارا تكنولوجيا وبيئيا وتجريبيا في استخدام الطاقة الشخصي، فهو لا يتطلب أي غاز، لا ينبعث منه تلوث ولا ضوضاء.

يمكن استخدم DELTA في الداخل، حتى في غرفة المعيشة حول الأطفال والحيوانات الأليفة، ويمكنك ترك DELTA دون مراقبة لعدة أشهر، حتى لمدة عام كامل دون صيانة.

يشتمل نظام DELTA على أربعة منافذ USB عادية ومنفذين USB-C بقوة 60 واط بالإضافة إلى أربعة منافذ حائط دولية، وستة منافذ أمريكية.

DELTA متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 699 دولارا لـ DELTA 1000 و 799 دولارا لـ DELTA 1300 الأقوى، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى جميع أنحاء العالم قبل نهاية العام خلال ديسمبر 2019.