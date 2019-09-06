تكنولوجيا: Oppo تلمح لهاتف يأتي بتقنية Super VOOC المُطورة وبطارية 4000mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن قدمت أوبو تقنية الشحن السريع Super VOOC بسرعة 50W عند الشحن والتي جاءت مثيرة للأعجاب، ولكن يبدو أن شركة Oppo لن تتوقف عند هذا الحد،حيث جائت تلميحة من نائب رئيس الشركة عن نسخة مطورة من تقنية Super VOOC ستصدر هذا العام مع هاتف سيأتي ببطارية سعة 4000mAh وأشار التلميح أن سرعة شحن هذه البطارية مع التقنية المُطورة سوف تكون مفاجئة.

يذكر أنه عند الأختبار على بطارية سعة 3400mAh تمت عملية الشحن من 0 وحتى الـ 93% خلال 30 دقيقة فقط مع شاحن 50W، مع العلم أنه هناك بعض التكهنات تشير إلى وجود 80W ولكن ليست هناك أي كلمة رسمية حتى الآن.

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ويذكر أن الشركة تعمل على هاتف Reno الرائد الجديد بشاشة بمعدل 90Hz وتقنية شحن Super VOOC وربما يكون هو هذا الهاتف محور التلميح.

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