فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بالكشف عن مجموعة من الهواتف الجديدة في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين من بينها الهاتفين الذكيين Nokia 6.2 و Nokia 7.2 إضافة إلى الهواتف التقليدية Nokia 2720 Flip و Nokia 800 Tough و Nokia 110.
أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت الشركة الفنلندية الآن الكشف عن الإعلانات الترويجية لهذه الهواتف، وهي الإعلانات الترويجية التي ركزت فيها شركة HMD Global Oy على إستعرض أهم الميزات التي تميز كل هاتف على حدة. عمومًا، يمكنكم مشاهدة كافة هذه الإعلانات الترويجية أدناه، ويمكنكم معرفة المزيد عن الهاتفين Nokia 6.2 و Nokia 7.2 من هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر HMD Global Oy تصدر الإعلانات الترويجية لهواتفها الجديدة، بما في ذلك Nokia 6.2 و Nokia 7.2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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