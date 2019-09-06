Sony تُطلق الإعلانات الترويجية الأولى للهاتف Xperia 5 للترحيب بوصوله

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Sony Xperia 5 هاتفًا مضغوطًا نادرًا. في حين أنه يضم شاشة بحجم 6.1 إنش، فإن نسبة العرض على الإرتفاع البالغة 21:9 تُبقي الهاتف نحيلاً. على سبيل المثال، هو أضيق من الهاتف Galaxy S10e، وأضيق من الهاتف iPhone XS، ولكنه يمتاز بمساحة أكبر للشاشة من الإثنين معًا.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Sony Xperia 5 الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، وهي نفسها الكاميرات الثلاثة التي رأيناها في الهاتف Sony Xperia 1 الذي أعلنت عنه شركة Sony في وقت سابق من هذا العام. وكما هو الحال مع الهاتف Sony Xperia 1 الحالي، فالهاتف Sony Xperia 5 الجديد يأتي بدوره مع تطبيق Cinema Pro الذي يوفر للمستخدمين إمكانية تصوير فيديوهات 4K HDR بمعدل 24 إطار في الثانية.

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أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Sony الآن بنشر مجموعة من الفيديوهات الترويجية تُسلط فيها الضوء على أهم ميزات هاتفها الجديد. في الفيديو الأول، حاولت شركة Sony مع المُقدم Chris Barraclough إستعراض أهم الأشياء المميزة والجديدة في الهاتف Xperia 5 الجديد. وبالنسبة للفيديو الثاني، فهو لبث مباشر يعرض لنا Trymacs و Chefstrobel يقاتلان في لعبة Fortnite. سيتم تفعيل ذلك على الهاتف Xperia 1 أيضًا من خلال تحديث برمجي. أما بخصوص الفيديو الثالث والأخير، فقد ركزت فيه شركة Sony على إستعراض أهم العناصر الجمالية في الهاتف.

في حالة إذا كنتم مهتمون بالهاتف Xperia 5 الجديد وترغبون في معرفة المزيد عنه، فبإمكانكم ذلك من خلال هذه المقالة المفصلة هنا.





