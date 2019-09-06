الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto E6 Plus مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن الهاتف Motorola One Zoom قبل قليل، قامت شركة موتورولا كذلك اليوم في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Moto E6 Plus ليكون بذلك الهاتف الإقتصادي الأحدث من الشركة.

الهاتف Moto E6 Plus الجديد يضم شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وعلاوة على ذلك، الهاتف Moto E6 Plus الجديد يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذين للشريحة SIM، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وبالضبط داخل شعار موتورولا الدائري. وللآسف، المعلومات المتعلقة بسعة البطارية لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.

وكما هو الحال مع سعة البطارية، فشركة موتورولا لم تكشف لنا عن أي معلومات حول السعر وموعد إطلاق هذا الهاتف في السوق.