الإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola One Zoom مع شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - موتورولا هي أحدث شركة تقرر الكشف عن هاتف ذكي اليوم، فهي قررت للتو إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola One Zoom، وهو الهاتف الذي كان محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية.

الهاتف Motorola One Zoom الجديد يضم شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W من خلال منفذ USB Type-C أسفل الجهاز.

الهاتف Motorola One Zoom الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.7 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS جنبًا إلى جنب مع الكاميرا المقربة.

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الهاتف Motorola One Zoom الجديد يأتي مع هيكل مصنوع من الألومنيوم الصلب، ويضم طبقة زجاجية واقية من نوع Panda King في الواجهة الأمامية، وطبقة Gorilla Glass 3 الشهيرة في الواجهة الخلفية. وعلاوة على ذلك، فهو يضم منفذ السماعات 3.5mm، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie.

عمومًا، الهاتف Motorola One Zoom سيكون متوفرًا إبتداء من اليوم بسعر 400 يورو.