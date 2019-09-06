شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 صور تكشف دعم هاتف أيفون 11 المقبل بميزة مخصصة لمدمنى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور مسربة جديدة أن هاتف أيفون القادم سيتضمن كاميرا ثلاثية الأبعاد مربعة للحصول على جودة صور غير مسبوقة، وهذا وفقًا لشركة بريطانية متخصصة فى تطوير حافظات هواتف أبل.



ايفون 11

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رغم تأكيد شركة Nood البريطانية أن هذه الحافظة مخصصة لهاتف أيفون 11، إلا أن أبل لم تؤكد دقة النموذج الأولى، مما يعنى أن جهاز آيفون 11 الرسمى قد يكون مختلفًا تمامًا.

ومن المتوقع أن يحتوى هاتف أيفون 11 على ثلاث عدسات منفصلة للصور ومقاطع الفيديو ذات الدقة القصوى، وستعمل هذه العدسة الإضافية على تمهيد الطريق للعديد من الميزات الجديدة، بما فى ذلك القدرة على التقاط صور بزاوية عريضة.

Advertisements



تصميم ايفون 11

وقال متحدث باسم Nood لـ MailOnline: "نحن على ثقة من أن هذه الصور الخاصة بنا تعكس هواتف أيفون 11 الجديدة التى سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، لقد عملنا عن كثب مع شركائنا فى الصين للحصول على نسخ طبق الأصل دقيقة عن شكل ومظهر الهواتف الجديدة، والميزة الأكثر إثارة للاهتمام والمذهلة هى الكاميرا الثلاثية التى لا تشبه أى شيء رأيناه من قبل، من الآمن افتراض أن جودة الكاميرا ستتحسن بشكل كبير فى الجهود المبذولة للتنافس مع الشركات الصينية".



أيفون المقبل

وأضاف جارى ماكدونو، أحد مؤسسى شركة Nood: "نحن متحمسون لتقديم قمة أبل السريعة قبل حدث إطلاق أبل المرتقب فى العاشر من سبتمبر."