شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتفوق فى اختبارات العلوم للمرحلة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح التقدم التكنولوجى سؤالا على الساحة وهو هل أنت أكثر ذكاء من الروبوت أم لا؟ حيث تم تطوير ذكاء اصطناعي ينجح بتفوق فى اختبارات الصف الثامن والثانى عشر فى النظام الأمريكى للدراسة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دخل نظام الذكاء الاصطناعي المتطور التاريخ من خلال كونه أول من اجتاز اختبار العلوم بهذا التفوق، فقد قام باحثون بمعهد ألين للذكاء الاصطناعي في سياتل واشنطن بخرق الكود الخاص بأجهزة اختبار الكمبيوتر.

وحصل نظامها المسمى أريستو على 90 % من امتحان العلوم للصف الثامن، ثم حصل على درجة 80 % في امتحان الصف الثاني عشر.

ويمثل هذا تحولا كبيرا منذ أربع سنوات فقط، عندما حاول 700 عالم كمبيوتر وفشلوا في ابتكار نظام قادر على اجتياز مثل هذه الاختبارات، حيث كانت أعلى علامة 60%.

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وما اختلف فى هذا النظام الجديد هو التطورات الرئيسية في الذكاء الاصطناعى التى منحت "أريستو" القدرة على فهم اللغة، واستخدام المنطق المماثل لمنطق الإنسان لحل المشكلات المعقدة.

وتشمل هذه مجموعة مذهلة من القدرات مثل فهم ماهية حرائق الغابات، وكيف يمكن أن تؤثر على تجمعات الحيوانات، والإمدادات الغذائية، والتوازن إجابات متعددة الخيارات ضد بعضها البعض لتحديد ما هو الأكثر احتمالا.

ويقول الباحثون إنه قد يكون له آثار عملية في محركات البحث والأنظمة الأخرى التي تنطوي على معالجة استفسارات المستخدمين مثل قواعد بيانات السجلات في المستشفيات.