شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق مسبار فوياجر 1 للنظام الشمسى الخارجى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تبحث فى أرشيف الفضاء، نجد أنه فى مثل هذا اليوم منذ عام 1977، انطلقت مهمة المسبار الفضائى فوياجر 1 عبر الفضاء السحيق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وذلك لاستكشاف النظام الشمسى الخارجى.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أطلقت فوياجر 1 في مهمة لاستكشاف الكواكب الخارجية، فبعد الطيران حول كوكب المشتري وزحل في عامي 1979 و 1980، أخذت المركبة الفضائية منعطفًا حادًا وبدأت تتجه مباشرة خارج المجموعة الشمسية.

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وأصبحت فوياجر 1 أول مركبة فضائية تصل إلى الفضاء الخارجى في عام 2012، على الرغم من أن العلماء ما زالوا يناقشون بالضبط أين تقع هذه الحدود تحديدا، وستتمثل الخطوة الكبرى المقبلة للمركبة الفضائية خلال حوالي 40 ألف عام، عندما تطير بواسطة نظام نجوم آخر.

وفي حال واجهت المركبة أي حياة في الكون، فهى محملة بسجلات من الأصوات والمشاهدات والتحية من كوكب الأرض.